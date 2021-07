Vacina contra Covid-19: DF vai reduzir intervalo para segunda dose da AstraZeneca e Pfizer

Pasta disse que prazo será de 60 dias, mas detalhes serão definidos em reunião nesta segunda-feira (12). Medida pretende aumentar segurança contra variante delta do coronavírus; Acre antecipou intervalo pelo mesmo motivo e outros estados já haviam encurtado período edit

247 - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai reduzir para 60 dias o intervalo entre a aplicação das doses das vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer. O prazo anterior para finalizar a imunização era de 90 dias, mas foi encurtado para ampliar segurança contra a variante delta do coronavírus, segundo o governo. A informação é do portal G1.

Um estudo divulgado pela revista científica Nature, na semana passada, aponta que uma única dose das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca era pouco ou nada eficiente contra as variantes delta e beta, mas que duas doses são capazes de neutralizá-las.

O Acre também reduziu o intervalo entre as doses pelo mesmo motivo, e outros estados já não utilizam o cronograma recomendado pelo Ministério da Saúde (veja mais abaixo). Já São Paulo decidiu não antecipar o intervalo, por entender que o prazo mais longo aumenta a eficácia da imunização.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.