Vacina da AstraZeneca e Oxford é eficaz contra variante de Manaus, aponta estudo interno

247 - Dados preliminares de um estudo feito internamente pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca indicam que a vacina contra covid-19 desenvolvida por elas induz resposta adequada contra a variante de Manaus do coronavírus. A reportagem é do portal Exame.

O estudo ainda não foi publicado e a informação foi obtida pela agência Reuters nesta sexta-feira, 5, com uma fonte que tem conhecimento sobre o assunto.

A reportagem ainda informa que, de acordo com essa fonte, os dados preliminares do estudo, feito após envio de amostras pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indicam, até o momento, que não será necessário fazer adaptações à vacina para que ela proteja contra a variante de Manaus, conhecida como P1, e que tem se mostrado mais transmissível que cepas anteriores do coronavírus.

