Vacina da AstraZeneca e Universidade de Oxford tem 79% de eficácia e não leva à formação de coágulos sanguíneos

247 - A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford apresentou 79% de eficácia nos teses da fase 3, que foram conduzidos nos Estados Unidos, Peru e Chile.

O imunizante se mostrou eficaz em 80% dos casos de pessoas de 65 anos ou mais. 20% dos 32.449 participantes tinham 65 anos ou mais e cerca de 60% tinham comorbidades que servem como fator de risco para a Covid-19, como diabetes, obesidade ou doenças cardíacas.

Contra casos graves da doença, o imunizante é 100% eficaz.

O estudo também mostra que, entre os 21.583 participantes que receberam ao menos uma dose, não há risco de formação de coágulos sanguíneos. Há duas semanas, diversos países europeus suspenderam a vacinação com o imunizante em questão após pessoas morrerem em decorrência da enfermidade, mas a empresa afirma que seu produto é seguro.

O estudo também mostra que a vacina é segura para populações idosas, o que países europeus temiam não ser o caso.

"Esses dados reconfirmam os resultados anteriores vistos em ensaios do AZD1222 em todas as populações adultas, mas é muito emocionante ver resultados de eficácia semelhante pela primeira vez em pessoas com mais de 65 anos de idade", disse Ann Falsey, professora do College of Medicine da Universidade de Rochester e uma das cientistas que conduziram os testes.

"Esta análise reconhece a vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 como uma das opções de vacinação muito necessárias e oferece a confiança de que adultos de todas as idades podem se beneficiar da proteção contra o vírus", acrescentou, conforme reportado na AFP.

A vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford é a principal aposta do governo brasileiro no plano de imunização contra a Covid-19.

