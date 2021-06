Vacina da Janssen chegará ao Brasil perto do prazo de validade e preocupa gestores

247 - As primeiras doses da vacina da Janssen chegam ao Brasil na próxima terça-feira (15), data ainda não confirmada pelo Ministério da Saúde. Os 3 milhões de doses do imunizante chegarão ao Aeroporto Guarulhos, em São Paulo, onde serão recebidos pelo ministro Marcelo Queiroga.

As doses têm prazo de validade até 27 de junho e precisam ser aplicadas impreterivelmente até esta data, segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo . Na opinião de técnicos ouvidos pela coluna, o prazo curto entre a chegada do imunizante e a aplicação lança um desafio logístico de grandes proporções.

A pasta tem um contrato com a empresa Johnson & Johnson, da farmacêutica Janssen, com entrega prevista de 38 milhões de imunizantes ao Brasil entre outubro e dezembro deste ano. Na semana passada, Queiroga anunciou a antecipação das doses para junho.

As doses que chegam na próxima quinta-feira sairão desse montante. O restante deverá ser entregue dentro do acordo estabelecido com o ministério. Nesta terça-feira (8), o governo federal celebrou e fez propaganda da chegada das doses de vacina da Janssen , mas não mencionou a data de validade.

O Ministério da Saúde confirma o prazo de validade da vacina, mas afirma que está montando uma estratégia que permitirá a aplicação imediata das doses. Segundo a pasta, elas serão distribuídas apenas às capitais – o que já estava sendo feito com a Pfizer, que exigia um esquema especial de manutenção a baixas temperaturas.

