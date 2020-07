Vacina de Oxford é “segura”, tem poucos efeitos secundários e induz resposta imunitária

Primeiros resultados do ensaio envolvendo cerca de 1.077 pessoas foram divulgados nesta segunda-feira (20). De acordo com os dados, as pessoas que receberam a imunização produziram anticorpos e glóbulos brancos para combater o vírus edit

247 - A comunidade científica avança no combate ao coronavírus. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, parece ser segura e capaz de desenvolver anticorpos contra o novo coronavírus, revela reportagem do portal UOL.

Segundo a reportagem, os primeiros resultados do ensaio envolvendo cerca de 1.077 pessoas foram divulgados nesta segunda-feira (20), na renomada revista The Lancet.

De acordo com os dados, as pessoas que receberam a imunização produziram anticorpos e glóbulos brancos para combater o vírus.

A vacina, chamada AZD1222, não apresentou nenhum efeito colateral grave.

A vacina está no terceiro nível de testes e tem cerca de 80% de eficácia na prevenção da forma grave da doença entre os infectados.

A produção e distribuição da vacina poderá ocorrer ainda este ano, sem prazo definido. Outras estimativas, entretanto, falam em primeiro trimestre de 2021.

