Vacina para crianças terá dose pediátrica e intervalo de 21 dias

Uso do imunizante da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos de idade foi aprovado pela Anvisa nesta quinta-feira (16)

Metrópoles - A vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, aprovada nesta quinta-feira (16/12) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seguirá uma série de protocolos para garantir que a imunização desta faixa etária seja segura.

De acordo com a Anvisa, a vacina será aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias entre cada uma. Além disso, a dosagem do imunizante será especial, de apenas 3 microgramas. Para adultos, o volume é de 10 microgramas.

O gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou que, mesmo com a diminuição da dosagem, a proteção contra a Covid segue garantida para as crianças.

