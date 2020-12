Vacinação contra Covid-19 em São Paulo começa em 25 de janeiro de 2021

247 - O plano estadual de vacinação contra o coronavírus em São Paulo terá sua primeira fase em 25 de janeiro de 2021, segundo a CNN Brasil.

O cronograma prevê prioridade para a imunização de profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, seguidos pelos idosos.

A CoronaVac tem duas doses e, portanto, cada grupo tem duas datas para fazer a primeira e a segunda aplicação. Vale lembrar que o imunizante não tem ainda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), necessária para colocar a substância em circulação.

Veja o cronograma:

Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas: 25/01 - primeira dose - e 15/02 - segunda dose;

Pessoas com 75+ anos: 08/02 e 01/03;

Pessoas com 70 a 74 anos: 15/02 e 08/03;

Pessoas com 65 a 69 anos: 22/02 e 15/03;

Pessoas com 60 a 64 anos: 01/03 e 22/03.

Mais detalhes serão ainda comunicados oficialmente pelo governo de São Paulo.

