Variante delta do coronavírus faz segunda vítima no Brasil

A vítima é um homem, de 54 anos, tripulante de um navio que ficou atracado no Maranhão com seis infectados pela cepa edit

247 - O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (28) a segunda morte por Covid-19 causada pela variante delta do coronavírus. O primeiro óbito em decorrência da cepa originária da Índia foi noticiado no domingo (27).

A notificação sobre a morte da segunda vítima foi feita na quinta-feira (24), relativa a um homem de 54 anos, tripulante de um navio que ficou atracado no Maranhão.

Há no Brasil 11 casos de pacientes infectados com a variante delta: seis no navio que segue na costa do Maranhão, um em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, um em Juiz de Fora, em Minas Gerais, dois em Apucarana, Paraná, e um em Goiânia.

A Saúde afirma que "todos os pacientes estão isolados e os contatos são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais".

