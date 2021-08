Variante delta se espalha 'como um incêndio', enquanto médicos estudam se ela é mais grave

Especialistas na doença afirmaram que os três estudos apontavam para um risco maior nessa variedade, mas que as populações cobertas pelos estudos eram limitadas e as constatações ainda não haviam sido revisadas por especialistas externos edit

247 - Com uma nova onda de contágios alimentada pela variante delta da Covid-19 atingindo países de todo o planeta, os especialistas na doença estão correndo para descobrir se a mais recente versão do coronavírus faz com que as pessoas —especialmente as não vacinadas— adoeçam de forma mais grave do que versões anteriores. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos alertou que a variante delta, identificada inicialmente na Índia e agora dominante em todo o planeta é “provavelmente mais severa” do que versões anteriores do vírus, de acordo com um relatório interno que foi tornado público na última sexta-feira (30).

A agência mencionou pesquisas no Canadá, Suécia e Escócia que demonstram que as pessoas infectadas pela variante delta apresentavam probabilidade maior de necessidade de hospitalização do que os contagiados em estágios anteriores da pandemia.

A reportagem ainda informa que, em entrevistas à Reuters, especialistas na doença afirmaram que os três estudos apontavam para um risco maior nessa variedade, mas que as populações cobertas pelos estudos eram limitadas e as constatações ainda não haviam sido revisadas por especialistas externos.

