Variante do coronavírus atinge 30 países. Confira a lista

247 - A variante do novo coronavírus encontrada pela primeira vez no Reino Unido atingiu ao menos 30 países, de acordo com levantamento da agência de notícias Reuters. A variante é chamada de B.1.1.7 e os primeiros dois casos foram detectados na cidade de Kent e em Londres, em 20 e 21 de setembro, respectivamente.

A mutação é uma alteração de forma aleatória no material genético. No caso do coronavírus, ela ocorre no RNA, fita única que carrega as "informações" do vírus.

Um estudo médico, divulgado no dia 24 de dezembro de 2020, alertou sobre as consequências dela na mortalidade no Reino Unido. A nova cepa da Covid-19 é "entre 50% e 74%" mais contagiosa.

Veja abaixo a lista dos países com mutações de coronavírus publicada pelo portal G1:

Alemanha

Austrália

Áustria

Brasil

Canadá

Chile

Chipre

Coreia do Sul

Emirados Árabes Unidos

Estados Unido

Finlândia

França

Grécia

Índia

Irã

Israel

Itália

Japão

Jordânia

Líbano

Noruega

Omã

Paquistão

Portugal

Singapura

Suécia

Suíça

Taiwan

Turqui

Vietnã

