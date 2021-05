Variante indiana do coronavírus é mais transmissível, afirma OMS

Versão do vírus em circulação na Índia foi classificada como variante de preocupação, mas, por enquanto, não ameaçaria a eficácia de vacinas edit

Mariana Vieira, Metrópoles - Dados preliminares enviados à Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que a variante B.1617 do coronavírus, originada na Índia, tem capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus. A informação foi divulgada por Maria Van Kerkhove, líder técnica da resposta à pandemia de Covid-19 da agência internacional, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10/05).

Questionados sobre a classificação de “variante de preocupação” atribuída à cepa indiana B.1617, os diretores da OMS reforçaram que o monitoramento e sequenciamento genético dos vírus tem sido feito, e as informações indicam que a variante indiana tem capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus.

