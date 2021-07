Variante peruana da Covid avança na América Latina e coloca OMS em estado de alerta

A proliferação de casos da variante Lambda colocou a OMS em estado de alerta, pois estudos apontam maior transmissibilidade dessa cepa do novo coronavírus. Soma-se a isso o aumento de casos e a baixa taxa de vacinação na região latino-americana edit

247 - A proliferação de casos da variante Lambda (C.37) da Covid-19 pela América do Sul colocou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em estado de alerta, pois estudos apontam maior transmissibilidade dessa cepa do novo coronavírus. Soma-se a isso o aumento de casos e a baixa taxa de vacinação na região.

No Brasil, já são três casos e uma morte relacionados à cepa peruana. No Peru, a variante já representa 81% dos casos. A Lambda já foi rastreada em 29 países. Entre as 20 nações latino-americanas, sete registraram a cepa.

