Variantes britânica e brasileira já circulam no Rio de Janeiro

247 - As secretarias de Saúde estadual e municipal revelaram que as variantes brasileira e britânica do novo coronavírus já circulam no Rio e provavelmente em Nova Iguaçu, na região metropolitana.

Até o momento, 5 casos foram registrados, sendo 4 autóctones, ou seja, oriundos de transmissão interna.

Quatro foram infectados pela variante P.1, encontrada em Manaus, e um pela variante britânica, que já se recuperou.

No primeiro grupo, dois se recuperaram e dois morreram: um homem de 46 anos com obesidade e hipertensão nesta quinta (18) e um morador de Belford Roxo que ficou internado em Nova Iguaçu.

