Venda de medicamentos do kit Covid se manteve alta em 2021, mais do que o dobro do período pré-pandemia

Foram quase 100 milhões de unidades de cloroquina, ivermectina, nitazoxanida e azitromicina vendidas no ano passado, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF) edit

247 - A compra dos principais remédios que integram o chamado kit Covid continuou alta em 2021. Foram 97 milhões de unidades de cloroquina, ivermectina, nitazoxanida e azitromicina vendidas no ano passado, uma leve queda em relação a 2020 (102 milhões), porém mais do que o dobro do período anterior à pandemia, em 2019, quando foi contabilizada a venda de 40 milhões de unidades. As estatísticas são do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os medicamentos do kit covid tiveram o uso estimulado por Jair Bolsonaro e outros membros do governo. Os remédios não têm comprovação científica para o tratamento da Covid-19.

O estímulo dado por integrantes da administração federal foi alvo de investigação da CPI da Covid, que, em outubro, encerrou seus trabalhos, com 80 pedidos de indiciamentos, entre eles Bolsonaro.

