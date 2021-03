Viabilizada pelo Nordeste, Sputnik V entra no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde

"A gente garante que as 37 milhões de doses a partir de abril serão para todo o Brasil", afirmou o presidente do consórcio de governadores do Nordeste, Wellington Dias edit

Sputnik Brasil - O consórcio de governadores do Nordeste informou neste sábado (13) que oficializou a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19.

A decisão foi confirmada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), presidente do consórcio, nas redes sociais.

"Realizamos hoje agenda com o ministro [da Saúde] Pazuello e com os governadores do Nordeste, o Consórcio Nordeste. Aqui nós comunicamos o fechamento de contrato firme para 37 milhões de doses da vacina Sputnik V entre o Consórcio Nordeste e também com o Fundo Russo de Investimentos Diretos [RFPI, na sigla em russo]", afirmou.

Segundo o governador, o imunizante russo entrará na lista de vacinas que integram o Plano Nacional de Imunização (PNI), para ser distribuída a todos os estados brasileiros.

"Tratamos com o Ministério da Saúde dos termos para que a gente mantenha um regramento em que se tenha vacina para todo o Brasil, e assim foi acertado com a procuradoria dos estados, mas também com a equipe jurídica do ministério, a Advocacia Geral da União, para que até segunda-feira [15] o ministério entre como interveniente e assim a gente garante que as 37 milhões de doses a partir de abril serão para todo o Brasil", completou Dias.

O Ministério da Saúde assinou nesta sexta-feira (12) contrato para compra de dez milhões de doses da Sputnik V. A vacina ainda não possui aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial.

Seguimos na articulação para vacinas para todos os brasileiros. Tivemos uma reunião com os governadores do Nordeste e o ministro da saúde, Eduardo Pazuello. pic.twitter.com/UMJ46WmEl9 — Wellington Dias (@wdiaspi) March 13, 2021





