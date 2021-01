Virologista aponta que jovens abaixo de 20 anos são mais atingidos por nova cepa do coronavírus

“Todas as faixas etárias são suscetíveis, mas impressiona no primeiro momento que em pessoas abaixo de 20 anos houve um registro importante de casos em uma faixa etária que antes era menos atingida pelo vírus", aponta virologista edit

247 - Fernando Spilki, virologista e professor da Universidade Feevale, do Rio Grande do Sul, alertou que a nova variante da Covid-19, detectada em pelo menos 30 países e também identificada em São Paulo, tem nos jovens como principal alvo.

Fernando coordena 50 pesquisadores no sequenciamento de variantes no Brasil. Segundo ele, embora todas as faixas etárias sejam suscetíveis, os casos em pessoas abaixo dos 20 anos subiram rapidamente demonstrando que essa faixa etária é a mais atingida pela cepa B117.

“Todas as faixas etárias são suscetíveis, mas impressiona no primeiro momento que em pessoas abaixo de 20 anos houve um registro importante de casos em uma faixa etária que antes era menos atingida pelo vírus. Isso revela dois alertas: isso não significa que os mais velhos não estão suscetíveis e parece que essa nova cepa se espalha melhor nos mais jovens, o que impactará certamente o retorno das aulas e a campanha de vacinação”, ressaltou o professor em entrevista à CNN Brasil.

O virologista destaca que o relaxamento no comportamento social dos mais jovens abre caminho para a evolução da cepa do vírus que dissemina mais facilmente entre os jovens.

“Os surtos dessa variante estão relacionados ao relaxamento do comportamento social dos mais jovens. A própria variante da África do Sul parece ter sido muito beneficiada devido às festas de jovens e adultos. Isso é muito preocupante, estamos dando muita chance para que essa transmissão ocorra”.

