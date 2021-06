Virologista Eurico Arruda avisa: estamos na terceira onda, uso da máscara é essencial e crianças precisam ser vacinadas

247 - O virologista Eurico Arruda, coordenador do Laboratório de Patogênese Viral da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (FMRP-USP), participou do Boa Noite da TV 247 deste domingo (13) e advertiu: o país está de fato ingressando na terceira onda da Covid-19, o uso de máscaras é fundamental e capaz de evitar 95% das transmissões e é necessário incluir com urgência todas as crianças na vacinação contra o vírus.

“Tem terceira onda, claramente. A terceira onda já é uma realidade em diversos países, como Afeganistão, Paquistão, Índia, Canadá - a província de Ontário no Canadá virou um inferno de novo”, disse Arruda. A epidemiologista Ethel Maciel, que também participou do Boa Noite , afirmou que “já estamos em plena terceira onda”.

Ela explicou: “Tem alguma coisa estranha acontecendo. A Fiocruz fez um estudo na semana passada que indica que a taxa de ocupação das UTIs está crescendo a partir do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, num movimento diferente. A primeira e a segunda onda vieram do Norte e descendo em direção ao Sul”. Segundo a epidemiologista, há enorme preocupação com a variante Delta, conhecida também como Variante Indiana, que está reduzindo a proteção da primeira dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer de 70%-80% para 30%. Como a vacinação da segunda dose das duas vacinas está a 12 semanas da primeira, o risco de impacto da Variante Delta com força no Brasil o risco de agravamento da pandemia é enorme.

O país está com 487,5 mil mortes notificadas por Covid-19 (estima-se que há uma enorme subnotificação) com a média móvel de mortes descolando-se do patamar de 1.700 das últimas duas semanas para 1.997 neste domingo.

Crianças, infecção e vacina

Eurico Arruda afirmou que é necessário incluir as crianças na campanha de vacinação contra a Covid-19: “Elas excretam vírus assintomaticamente”. O virologista relatou um estudo conduzido em seu laboratório: “Fizemos um estudo com crianças que foram para amigdalectomia (extração de amígdalas) em Ribeirão Preto em dezembro. Eram 25 crianças assintomáticas e cinco delas tinham Covid-19 na amígdala. Essas crianças estão indo para a escola e transmitindo para as professoras, que levam para suas casas e assim vai. Isso quer dizer que as crianças são uma população que precisará ser vacinada. E não apenas as de 12 anos para cima, mas todas - no nosso estudo, todas as crianças estavam na faixa de 5 a 9 anos de idade."

Além de Eurico e Ethel, a matemática Elenira Vilela também participou do Boa Noite deste domingo.

