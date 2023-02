Xi Jinping preside reunião sobre resultados de prevenção e controle da Covid-19

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, presidiu nesta quinta-feira (16) a reunião sobre o relatório dos recentes trabalhos de prevenção e controle da pandemia de Covid-19.

Durante a reunião, convocada pelo Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, foi apontado que a trajetória do combate ao vírus na China em pouco mais de três anos foi extraordinária.

O Comitê Central do PCCh, tendo o camarada Xi Jinping como núcleo, tem persistido no princípio de priorizar o povo e a vida e tem melhorado e reajustado oportunamente as políticas de prevenção e controle da epidemia, além de coordenar efetivamente a luta contra a Covid-19 e desenvolvimento socioeconômico, evitando a disseminação em grande escala de cepas virais de forte patogenicidade e alta letalidade e protegendo a vida e a saúde da população.

Na reunião, foi destacado ainda que a situação epidêmica no país mostra atualmente uma tendência promissora, enquanto a Covid-19 continua a se disseminar pelo mundo. Por isso, é preciso manter a responsabilidade e a sistematização das experiências e aprimorar os mecanismos e as medidas relacionadas, a fim de consolidar os resultados importantes que foram conquistados superando muitas dificuldades.

