"A CPI não é brincadeira!", diz Randolfe Rodrigues após prisão de Dias

"Estamos perdendo vidas, as mortes não param, falta vacina, não temos tempo para andar em círculo enquanto os membros do governo mentem", declarou o vice-presidente da CPI da Covid edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid, disse pelo Twitter no final da tarde desta quarta-feira (7) apoiar a decisão do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), de decretar a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias por perjúrio.

"A CPI não é brincadeira! Já chega de mentiras! Estamos perdendo vidas, as mortes não param, falta vacina, não temos tempo para andar em círculo enquanto os membros do governo mentem. Apoio a decisão do Omar Aziz e espero que o senhor Roberto Dias seja responsabilizado", escreveu Randolfe.

A prisão de Dias foi decretada por Aziz por volta das 17h30 e causou muito debate entre os senadores que participavam da sessão da CPI desta quarta-feira.

