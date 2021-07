Agenda da semana da CPI da Covid tem depoimentos de Witzel e Roberto Dias

247 - A CPI do da Covid no Senado irá colher nesta semana depoimentos estratégicos que traçam os detalhes envolvendo corrupção do governo federal na aquisição de vacinas. Confira abaixo a lista completa:

Terça-feira (6)- A CPI recebe Regina Célia Silva Oliveira, também funcionária da Saúde, que é apontada como responsável por autorizar e fiscalizar a importação do imunizante Covaxin, mesmo diante das divergências em relação ao contrato inicial.

Quarta-feira (7)- A CPI recebe o ex-servidor da Saúde, Roberto Dias, acusado de pedir propina de um dólar por dose de vacina para fechar o contrato com um vendedor de vacinas. Dias foi exonerado do cargo na última semana, menos de 24 horas depois de ser alvo da denúncia.

Quinta-feira (8) - A CPI recebe a diretora de Integridade do Ministério da Saúde, Carolina Palhares Lima. Ela é responsável por fiscalizar internamente os atos da pasta e terá que explicar questões polêmicas que envolvem alguns dos contratos firmados desde o início da pandemia.

Sexta-feira - A CPI recebe o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para uma sessão secreta. Ele promete falar sobre a interferência do governo federal no combate à pandemia no Estado.

