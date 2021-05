Ao contrário do que disse à CPI, Pazuello já adotou posturas negacionistas em três lives com Bolsonaro

Apesar de afirmar à CPI da Covid que concorda com recomendações científicas no enfrentamento à pandemia, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello adotou posturas negacionistas em três lives em que participou ao lado de Jair Bolsonaro edit

247 - O depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à CPI da Covid nesta quarta-feira (19), quando afirmou concordar com recomendações científicas no enfrentamento à pandemia, contradiz com o comportamento adotado pelo general em três lives em que participou junto com Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornalista Rafael Burgos, no UOL, no dia 6 de agosto, Pazuello defendeu o tratamento precoce e desqualificou a adoção de medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Na ocasião, ele afirmou que o aumento dos casos de Covid estavam atrelados ao começo do inverno. "Aumentaram os casos, a gente não tem uma solução imediata. Agora, o tratamento dos doentes sim", disse.

No dia 7 de janeiro, ao ser questionado influenciador bolsonarista e comentarista da Rádio Jovem Pan Guilherme Fiuza sobre a necessidade de ampliar a vacinação no Brasil, Pazuello afirmou que a “grande resposta” para pessoas acima de 50 anos era a prática de esportes e hábitos de alimentação saudáveis.

No dia 14 de março, quando participou da terceira e última transmissão ao vivo pela internet ao lado de Bolsonaro, o ex-ministro foi questionado sobre a necessidade de distanciamento social e sobre a eficácia do uso de máscaras contra o coronavírus pelo influenciador bolsonarista Rodrigo Constantino. Em resposta, Pazuello afirmou que "felicidade", "trabalho", "alimentação", "sono" e "estar de bem com a vida" seriam as orientações confiáveis por ajudarem no aumento da imunidade.

