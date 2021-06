Auditor afastado do TCU é convocado para depor na CPI da Covid

247 - Os senadores da CPI da Covid aprovaram a convocação do servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa e Silva, que elaborou um relatório com dados incorretos, citado por Jair Bolsonaro, para tentar mostrar que os números de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil estariam sendo superestimados.

Também foi aprovada a acareação entre a médica Luana Araújo e a coordenadora do PNI, Francielli Fantinato.

