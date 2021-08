Aziz anuncia que CPI vai recorrer da decisão de Nunes Marques: "iremos a fundo nesta questão da VTCLog"

Presidente do colegiado, senador Omar Aziz, disse que "agora a CPI irá focar no depoimento de todas as pessoas da VTCLog. Todas, sem exceção" edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) criticou a decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu, em decisão liminar, que o motoboy da VTCLog Ivanildo Gonçalves Dias não comparecesse ao depoimento marcado para esta terça-feira (31). O parlamentar disse que já ingressou com recurso contra a decisão e que a CPI “irá a fundo nesta questão da VTCLog”.

“Agora a CPI irá focar no depoimento de todas as pessoas da VTCLog. Todas, sem exceção. Iremos a fundo na VTCLog até a CPI concluir. Nesta comissão respeitamos todas as decisões que o Supremo ou qualquer instância da Justiça Brasileira tem tomado em relação à CPI. mas temos o direito de recorrer. Ontem mesmo entramos com um agravo pedindo ao ministro, caso ele não julgue, que leve este agravo ara a turma. A CPI não vai tomar nenhuma atitude, diferente do presidente Bolsonaro, que quando é contrariado em uma decisão judicial ele entra com impeachment contra ministros. Aqui respeitamos as decisões e não vamos entrar com nenhum pedido de impeachment por decisões contrárias”, disse Aziz.

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL) ressaltou que “ao final e ao cabo decisões como essa do ministro Kássio acabam colaborando para que a impunidade se mantenha firme e forte”.

