Aziz cobra de Aras punição aos crimes de Bolsonaro

247 – O senador Omar Aziz (PSD-AM) fez uma cobrança pública ao procurador-geral Augusto Aras, que foi reconduzido ao comando do Ministério Público no Brasil pelo Congresso. "Dr. Aras, no dia da sua eleição, nós do Senado aprovamos o seu nome. O Brasil espera uma resposta muito grande, com celeridade, para aqueles que cometeram crimes, que não fiquem impunes perante a nação brasileira", disse ele. "As 570 mil vidas perdidas não merecem que isso não seja tratado com celeridade. Acreditamos que o Ministério Público Federal vai agir, e vai agir com rigor", prosseguiu. Confira abaixo:

Desejo sorte ao Augusto Aras na sua recondução, mas faço aqui uma cobrança: pic.twitter.com/XtmtjXS34W — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) August 25, 2021





PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE