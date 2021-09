Banda de dono da Prevent Senior é cancelada de festival com Slipknot

Apoie o 247

247 - O festival Knotfest Brasil anunciou, na noite desta quarta-feira (29), que a banda Armored Dawn não faz mais parte da programação do evento.

De acordo com reportagem do portal G1, o evento divulgou a saída da banda do line-up através de um comunicado. Não fica claro se foi uma decisão do festival ou uma desistência do grupo de rock.

Eduardo Parrillo, vocalista do grupo, é um dos sócios da Prevent Senior, empresa de planos de saúde investigada pela CPI da Covid. A rede hospitalar é acusada de usar seus pacientes como cobaias em experimentos com a cloroquina e subnotificar mortes em decorrência da Covid-19

Ele e o irmão e sócio na Prevent, Fernando Parrillo, também são donos da Doctor Pheabes, que faz apologia ao nazismo em sua de suas canções.

A banda de hard rock já tocou no Lollapalooza e no Rock in Rio em edições patrocinadas pela empresa de planos de saúde.

