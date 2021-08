Blanco disse que sabia previamente do jantar da propina com Dias

247 - Em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (04) o x-assessor do Ministério da Saúde coronel Blanco disse que tinha conhecimento prévio do jantar da propina, no Restaurante Vasto, em um shopping de Brasília, do qual participaram o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Dias e cabo da PM Luiz Paulo Dominguetti, representante da Davati.

“Não era um encontro inconveniente, eu sabia que o Roberto Dias estaria no Vasto”, disse coronel Blanco. “Eu tinha uma relação amistosa com o Roberto Dias”, afirmou.

A afirmação de Blanco contradiz o depoimento do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias à Comissão que insistiu em dizer que o encontro foi um “jantar casual”.

"O encontro foi marcado entre mim e meu amigo por telefone. Não combinei encontro com outras pessoas além dessa. Muito provavelmente o coronel Blanco soube por alguma mensagem ou ligação. Eu estava na mesa quando coronel Blanco chega e me apresenta Dominghetti, falamos sobre futebol, e ele então introduziu o assunto de vacina e, posteriormente, eu pedi a agenda formal no Ministério", disse Dias.

Segundo Blanco, Dias o contou sobre a ida ao restaurante acompanhado de um amigo, identificado como José Ricardo Santana, em uma conversa informal. Como Dominghetti pedia uma agenda no Ministério da Saúde, ele viu ali a oportunidade de viabilizar o encontro e levou o revendedor de vacinas.

Assista à CPI ao vivo:





