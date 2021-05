Bolsonaro acionou a Abin para mudar os rumos da CPI da Covid

Jair Bolsonaro acionou a Abin para elaborar uma lista com supostas “irregularidades relacionadas à pandemia” em “âmbito estadual e municipal” com o objetivo de mudar os rumos das investigações da CPI da Covid. Ordem foi dada um dia após o ex-ministro ex-ministro Luiz Henrique Mandetta prestar depoimento edit

247 - Jair Bolsonaro acionou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para elaborar uma “compilação de dados” sobre suposta “irregularidades relacionadas à pandemia” em “âmbito estadual e municipal” visando mudar os rumos da CPI da Covid. As informações são da revista Crusoé.

De acordo com reportagem, a “demanda urgente” foi enviada por meio de um aplicativo de mensagens na última quarta-feira (5), um dia após o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta prestar depoimento aos integrantes do colegiado.

Junto com a ordem, enviada às 26 superintendências estaduais da Abin, os agentes teriam recebido o link para uma planilha de Excel onde deveriam ser inseridos os nomes dos estados e dos municípios investigados, além de um resumo do fato e a origem da informação. O material deveria ser preenchido até o final da tarde da quarta-feira.

A mensagem também orientava os agentes a procurarem informações “exclusivamente em fontes abertas das SEs [superintendências estaduais]”, evitando o acesso a bancos de dados sigilosos.

O setor responsável pela solicitação foi o Centro de Inteligência Nacional (CIN), também conhecido como “central bolsonarista” da agência, ou “Abin paralela”. O CIN esteve envolvido no envio de documentos e informações ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) visando a anulação de provas do esquema de “rachadinhas” em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

