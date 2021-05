Bolsonaro diz estar sendo mal defendido por governistas na CPI

247 - Jair Bolsonaro disse estar sendo mal defendido pela base governista na CPI da Covid. De acordo com reportagem da coluna do jornalista Josias de Souza, no UOL, a avaliação é que o ex-ministro da Saúde Luiz Eduardo Mandetta, que depôs ao colegiado nesta terça-feira (4), teria transformado a CPI em um “palco” sem que os senadores aliados conseguissem fazer um contraponto a ele.

Nesta linha, Bolsonaro também teria se queixado dos ministros Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral) e Flávia Arruda (Secretaria de Governo). Todos ele foram chamados para participar de uma reunião no Planalto no início da manhã desta quarta-feira (5).

Os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Fernando Bezerra (MDB-PE) também foram participaram do encontro. O objetivo era refazer a estratégia a ser utilizada no depoimento do ex-ministro da saúde Nelson Teich, que acontece nesta quarta-feira.

