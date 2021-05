Capitã cloroquina segue Pazuello e pede habeas corpus para permanecer em silêncio na CPI

247 – Assim como o general Eduardo Pazuello, a médica Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina", também apresentou pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio durante a CPI da Pandemia. Seu depoimento está marcado para a quinta-feira 20, um dia depois de Pazuello. A informação é do jornalista Nelson Lima Neto e foi publicada no jornal O Globo.

"Esse temor se mostra justificado, em decorrência da crescente agressividade com que têm sido tratados os depoentes que ali comparecem para serem ouvidos. A falta de urbanidade no tratamento dispensado às testemunhas, proibindo-as, inclusive, do exercício da prerrogativa contra a auto-incriminação", diz a petição apresentada por seus advogados.

A médica Mayra Pinheiro foi uma das grandes responsáveis pela distribuição de cloroquina, remédio ineficaz e perigoso, que contribuiu para o genocídio brasileiro. Antes do governo de Jair Bolsonaro, ela se tornou conhecida ao liderar as vaias aos médicos cubanos, que vinham ao Brasil atender pacientes em regiões remotas do País.

