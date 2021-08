"Cenário aterrorizante", diz Tasso Jereissati, sobre desfile de tanques na Esplanada

"Eu apelo a todos esses senadores, inclusive eu sei que são Democratas, que apoiam o governo, as ideias, mas que são essencialmente democratas, fazer com todos nós um coro de protesto veemente com esses acontecimentos de hoje", defendeu o senador Tasso Jereissati, ao criticar duramente o desfile de tanques promovido por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (10), na Esplanada dos Ministérios edit

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), em declaração durante a CPI da Covid, criticou duramente o desfile de tanques do Exército promovido por Jair Bolsonaro nesta terça-feira (10), na Esplanada dos Ministérios, e fez um apelo para que "todos senadores, inclusive eu sei que são Democratas, que apoiam o governo, as ideias, mas que são essencialmente democratas, fazer com todos nós um coro de protesto veemente com esses acontecimentos de hoje".

Segundo o tucano, “a democracia é sagrada e nós estamos brincando com uma instituição sagrada para todos aqueles que acreditam na liberdade, na diferença de opinião, na convivência da diversidade”.

“Canhões e tanques na Praça dos 3 poderes me constrange e me aterroriza. Talvez porque eu tenha sido de uma geração cuja adolescência foi gritar e clamar pela liberdade”, acrescentou.

Ele ainda ressaltou que “discussões que nós temos hoje, aqui mesmo dentro dessa CPI com opiniões diferentes, não existiam nessa época, não eram permitidos. As pessoas que divergiam viviam sob ameaça, e às vezes eram presas, e torturadas. O medo era palavra de ordem pq era tudo censurado”.

Em sua visão, “voltar àqueles tempos, retroceder àqueles tempos, tanques rodeando o Supremo Tribunal Federal é absolutamente um terror. É como se fosse um filme de terror. Isso se agrava porque não é um fato isolado. Ela vem sequenciada de uma série de ameaças à democracia”.

