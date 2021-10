Coalizão Negra solicita à CPI que inclua o genocídio negro em seu relatório final

Coalizão Negra destaca que a gestão negligente e criminosa do governo Jair Bolsonaro foi um dos instrumentos mais eficazes para o avanço do genocídio negro no último século edit

247 - A Coalizão Negra por Direitos, articulação que reúne 250 organizações, entidades e coletivos do movimento negro brasileiro, entregou nesta semana, ao relator da CPI, Senador Renan Calheiros um dossiê que relata os impactos sanitários, sociais e econômicos da pandemia à população negra brasileira.

Para a Coalizão Negra, a gestão negligente e criminosa do Governo Bolsonaro foi um dos instrumentos mais eficaz para o avanço do genocídio negro no último século. Os dados trazidos pelo dossiê apontam a maior letalidade da Covid-19 na população negra brasileira, e como se agravou nesse período o acesso dessa população à direitos humanos como alimentação, saúde, emprego, educação e saneamento básico.

Para as organizações negras que compõe a Coalizão, é fundamental que conste no relatório da CPI da Pandemia a responsabilidade do Bolsonaro no genocídio negro e os impactos sociais e econômicos negativos que essa gestão pandêmica gerou à população negra e povos tradicionais (indígenas e quilombolas).

