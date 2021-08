Coronel Blanco diz ter sido convidado para trabalhar na VTCLog, empresa investigada pela CPI

Convite foi feito pelo general do Exército Severo Ramos, que atuou no Palácio do Planalto, enquanto Marcelo Blanco ainda fazia parte do Ministério da Saúde edit

247 - O coronel Marcelo Blanco, que presta depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (4), revelou ter recebido um convite, enquanto ainda estava no Ministério da Saúde, para trabalhar na VTCLog, empresa investigada pela Comissão. A empresa foi alvo de denúncia do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF).

O convite foi feito pelo general Roberto Severo Ramos, que é consultor da empresa e despachou no Palácio do Planalto até junho de 2019, nos governos Temer e Bolsonaro, onde chegou a ser o número dois da Secretaria-Geral da Presidência.

A empresa é investigada por ter obtido aditivos contratuais na relação com o Ministério da Saúde que superam em 18 vezes o valor recomendado pelos técnicos da pasta.

Quando ocupava o cargo de assessor do departamento de Logística do Ministério da Saúde, Blanco foi chamado por Severo para ocupar a operação da VTCLog no Rio de Janeiro, segundo ele, “quando saísse do Ministério”.

Os senadores acharam a movimentação estranha. Eliziane Gama (Cidadania-MA) desconfiou da sequência de “coincidências” e afirmou não ser discutível que existe um fato: alguém na posição de servidor público recebeu um convite de um ex-funcionário da secretaria-geral da Presidência para assumir um braço da VTCLog, com alguns contratos já questionados.

No meio de tudo isso, Blanco decidiu abrir uma empresa, a Volare, para trabalhar na mesma área e, por acaso, começa as tratativas com o cabo Luiz Paulo Dominghetti.

