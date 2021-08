CPI: advogado de Bolsonaro, Wassef vai ao STF contra quebra de sigilo

247 - O advogado de Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da quebra de seu sigilo fiscal pela CPI da Covid. Wassef diz que a medida é "absolutamente inconstitucional, ilegal e arbitrária", segundo Lauro Jardim, no Globo. A ação foi ingressada na sexta-feira (20).

O requerimento da CPI, aprovado na quinta-feira (19), pretende obter dados desde 2016. Wassef, que defende dois dos filhos do presidente, diz que só atua com a família em assuntos jurídicos e que não esteve envolvido com o governo e com ministros.

"Ocorre que, infelizmente, alguns congressistas têm usado desta CPI para fins diversos que não se comunicam com o objeto e escopo daquela comissão, e desta forma passaram a investigar pessoas e alvos escolhidos a dedo por fins exclusivamente ideológicos e políticos", diz Wassef.

O relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor do requerimento, alega que "as pessoas acima relacionadas (entre elas, Wassef) possuem registros de passagens de recursos e/ou relacionamentos comerciais com origem ou destino na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., seus sócios, familiares destes e outros investigados por esta CPI".

Wassef nega ter conhecido o dono da Precisa ou "qualquer outra pessoa da empresa".

