CPI apoia Fux e fala em "expediente autoritário" de Bolsonaro

247 - Senadores da CPI da Covid divulgaram nesta quinta-feira, 5, uma nota na qual apoiam o Supremo Tribunal Federal (STF) contra os ataques feitos por Jair Bolsonaro aos integrantes do Judiciários e ao sistema eleitoral. Eles ecoaram as críticas feitas pelo presidente do STF, Luiz Fux.

"É inegável que o presidente da República, como método, tenta deslegitimar as instituições e ataca sistematicamente o Judiciário, expediente autoritário de lembranças funestas", diz o comunicado divulgado pelo UOL.

O texto foi assinado pelo presidente e vice-presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), respectivamente, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL); os membros Eduardo Braga (MDB-AM), Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PE) e Tasso Jereissati (PSDB-CE); os suplentes Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Rogério Carvalho (PT-SE); e ainda as representantes da bancada feminina Simone Tebet (MDB-MS) e Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Fux cancela reunião entre chefes de Poderes

Em pronunciamento nesta quinta, Fux anunciou o cancelamento da reunião que haveria dos chefes dos poderes.

"O pressuposto do diálogo entre os Poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes", disse Fux. "Nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sendo certo que, quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, sua excelência [Bolsonaro] mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário bem como insiste em colocar sob suspeição a higidez do processo eleitoral brasileiro", afirmou Fux na sessão.

O ministro também afirmou que "diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual".

"Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República", completou.

O pronunciamento de Fux é uma resposta aos ataques feitos por Bolsonaro e a ameaça de que pode atuar fora da Constituição, uma vez que foi incluído como investigado no inquérito que apura a disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal.

