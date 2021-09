CPI aprova convocação de Luciano Hang e advogada de médicos que acusam Prevent Senior

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A CPI da Covid aprovou requerimento de convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang e da advogada Bruna Morato, que representa um grupo de médicos que produziu um dossiê apontando que a Prevent Senior pressionou os profissionais a usarem o Kit Covid.

A convocação de Hang foi feita na esteira da repercussão do depoimento do diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, realizado nesta quarta-feira (22), que acabou por revelar que o atestado de óbito de Regina Hang foi fraudado para omitir que ela havia morrido em decorrência de complicações da Covid-19. A informação também consta do dossiê enviado pelos médicos ao colegiado.

O depoimento de Luciano Hang deverá acontecer na próxima quarta-feira (29).

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à sessão da CPI ao vivo:

PUBLICIDADE