CPI aprova convocação de Osmar Terra e auditor do TCU que publicou nota pessoal sobre mortes por Covid

Parlamentares que integram a CPI da Covid votaram pela reclassificação de documentos sigilosos enviados pelo governo ao colegiado, além de novas convocações, incluindo a do deputado federal Osmar Terra, conselheiro de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia edit

247 - Os senadores que integram a CPI da Covid votaram, nesta quarta-feira (9), uma série de requerimentos com novas convocações e quebras de sigilo. Os parlamentares também votaram pela reclassificação de documentos sigilosos enviados pelo governo ao colegiado.

Os senadores aprovaram o depoimento do médico e deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), apontado como conselheiro de Jair Bolsonaro para temas de saúde. O parlamentar já defendeu publicamente a tese da imunidade de rebanho e defendeu o tratamento precoce, com o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada, contra a Covid-19.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) pediu a convocação da coordenadora do Programa Nacional de Vacinação, Francieli Fantinato, para prestar depoimento como testemunha por conta de dúvidas sobre vacinação, como imunização de grávidas com a Astrazeneca e período de intervalo da aplicação das duas vacinas da Pfizer. A votação do requerimento provocou um bate-boca com o senador da base governista Marcos Rogério (DEM-RO).

A CPI também aprovou a convocação do secretário de Comunicação Institucional do governo federal, Felipe Cruz Pedri. Ele é ligado a ala olavista do governo e já ocupou o cargo de assessor especial na Casa Civil e no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

A CPI aprovou, ainda, a convocação do servidor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa e Silva, que elaborou um relatório com dados incorretos, citado por Jair Bolsonaro, para tentar mostrar que os números de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil estariam sendo superestimados.

