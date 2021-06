CPI aprova quebra de sigilo de Pazuello, Ernesto Araújo e membros do Gabinete Paralelo

Os parlamentares da CPI da Covid querem mais esclarecimentos sobre a atuação do chamado “Ministério da Saúde paralelo” edit

247 - Senadores da CPI da Covid aprovaram, nesta quinta-feira (10), o requerimento de quebra dos sigilos telemático e telefônico do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do ex-chanceler Ernesto Araújo.

Os parlamentares querem mais esclarecimentos sobre a atuação do chamado “Ministério da Saúde paralelo”.

A Comissão Parlamentar de Inquérito quer informações como dados sobre ligações telefônicas e conteúdo das mensagens trocadas pelo general no WhatsApp.

Além deles, os senadores aprovaram as quebras de sigilo de integrantes do "Gabinete Paralelo", entre eles o médico Paolo Zanotto, o bilionário Carlos Wizard, o assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, e Luciano Dias Azevedo, apontado como o autor da minuta de decreto para alterar a bula da cloroquina para que a droga fosse ministrada em pacientes com Covid-19.

