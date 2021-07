CPI: áudios desmentem Dias e comprovam que encontro com Dominghetti não foi acidental

"Quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério", disse o PM Dominghetti em áudio encaminhado a interlocutor dois dias antes do encontro com Roberto Dias em um shopping em Brasília edit

247 - Áudios extraídos do celular do polícial militar Luiz Paulo Dominghetti, suposto representante da Davati Medical Supply, pela CPI da Covid e obtido por Daniela Lima, da CNN Brasil, desmentem a versão apresentada nesta quarta-feira (7) à comissão pelo ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias.

Dias afirmou aos senadores e senadores que encontrou Dominghetti por acaso em um restaurante dentro de um shopping em Brasília. No entanto, em um áudio enviado por Dominghetti em 23 de fevereiro, dois dias antes do encontro, a um interlocutor chamado Rafael, às 16h22, o PM já falava sobre a "reunião" que aconteceria em 25 de fevereiro. "Rafael, tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Estamos na fase burocrática. Em off, pra você saber, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias... e a gente já se falou, né? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério", diz Dominghetti.

Segundo relato de Dominghetti à CPI, Dias teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina que estava sendo negociada. A Davati oferecia ao Brasil naquela ocasião 400 milhões de doses de vacina da AstraZeneca.

Em 25 de fevereiro, dia do fatídico encontro no restaurante, Dominghetti recebe um áudio de Odillon, que ajudou o PM a se aproximar de militares que, segundo ele, abriram as portas no Ministério da Saúde. "Queria ver se vocês combinaram alguma coisa para encontrar com o Dias", diz a mensagem de voz enviada às 14h51.

No dia seguinte, 26 de fevereiro, Dominghetti manda nova mensagem, às 17h16, a Rafael, relatando ter acabado de sair do Ministério da Saúde. A agenda oficial da pasta registra o encontro às 15h. "Rafael, acabei de sair aqui do Ministério. Tudo redondinho. O Dias vai ligar pro Cristiano (representante da Davati no Brasil) e conversar com o Herman (CEO da Davati) ainda hoje, tá. Ele tá afinando essa compra aí, várias reuniões certificando a turma de que a vacina já está à disposição do Brasil".

