CPI da Covid adia leitura de relatório final

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse neste domingo (17) que a leitura do relatório final foi adiada; A leitura do relatório estava prevista para a próxima terça-feira (19), mas ainda não há nova data definida.

De acordo com reportagem do G1, a decisão do adiamento foi do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM).

“Eu concordo. Teremos mais tempo para discutirmos melhor o parecer e encaminhar melhores soluções. Acho que isso ajudará bastante no debate, dará mais tempo”, afirmou Renan.

PUBLICIDADE

Antes de submeter o documento ao senado, Renan informou que a versão final deve passar antes pelo G7, grupo majoritário da comissão.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE