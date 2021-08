CPI da Covid aprova quebras de sigilo fiscal de 21 empresas ligadas a Ricardo Barros, líder do governo na Câmara

247 - A CPI da Covid aprovou as quebras de sigilos fiscais de 21 empresas com algum tipo de ligação com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), que passou a ser investigado formalmente pela Comissão Parlamentar de Inquérito.

Senadores querem saber se as empresas receberam, direta ou indiretamente, dinheiro da Precisa Medicamentos ou de outros negócios ligados a Francisco Maximiano.

“Não encontrarão absolutamente nada de irregular na minha conduta. Podem procurar à vontade, nada vai ser encontrado. Uma hora termina a CPI e a verdade prevalecerá. Vou mostrar ao Brasil a minha lisura como homem público", disse o parlamentar.

Confira a lista das empresas publicada no site O Antagonista:



– Qualidade de Vida Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda.;

– Frequencial Empreendimentos de Comunicação Ltda.;

– Associação de Clubes de Vôlei –ACV;

– Mineralizadora Fonte de Luz Ltda.;

– AKB Magalhães Barros Locações Ltda.;

– RC4 Incorporações Ltda.;

– Centro de Educação Profissional Técnico Maringá Ltda.;

– Correspondente Bancário Mais em Conta S/A;

– Incorporadora e Empreendimentos S.A.;

– RC1 Incorporações Ltda.;

– PY 12 Incorporações S.A.;

– RC3 Incorporações Ltda.;

– Monlevade Incorporações Imobiliárias Ltda.;

– IFGVE Instituto de Formação, Gestão e Valor Educacional (PD) Ltda.;

– BHT Consultoria Ltda.;

– R.C.6 Mineração Ltda.;

– Instituto de Florestas do Paraná;

– Construtora Magalhães Barros Ltda.;

– RJM Loteadora Ltda ME;

– MBR Locação de Veículos Ltda.;

– BB Corretora Ltda.

