CPI da Covid dá 48h para Queiroga explicar descontinuidade da CoronaVac a partir de 2022

247 - A CPI da Covid aprovou nesta terça-feira (5) requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) com pedido de esclarecimento ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acerca da descontinuidade do uso da CoronaVac a partir de 2022.

O Ministério da Saúde pretende, a partir do próximo ano, suspender o uso da fórmula desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O governo federal não pensa em adquirir novas doses do imunizante. Em janeiro deste ano, a União assinou contrato com o Butantan para aquisição de 100 milhões de doses da CoronaVac, que foi finalizado no mês passado.

O requerimento ainda solicita informações sobre o estoque atual de doses contra Covid-19 e sobre o planejamento das campanhas de imunização para a reta final de 2021.

Além disso, a CPI também quer saber sobre o Plano Nacional de Imunização a ser executado em 2022.

Queiroga tem 48 horas para responder.

