CPI da Covid encaminha denúncia ao STF sobre prefeito gaúcho que desviou dinheiro público para financiar ato bolsonarista

Os R$505 mil encontrados pela Polícia Federal com o prefeito Gilmar João Alba, seria para financiar os atos pró-golpe do dia 7 de setembro, segundo denúncia enviada ao senador Humberto Costa, membro da CPI da Covid edit

247 - A CPI da Covid no Senado encaminhou nesta quarta-feira (01) denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), que teria desviado R$ 505 mil para financiar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro.

A Polícia Federal flagrou o prefeito, conhecido como "Gringo", com o dinheiro no aeroporto de Congonhas (SP). A quantia seria para financiar os atos pró-golpe do dia 7 de setembro, segundo denúncia enviada ao senador Humberto Costa (PT-PE), membro da CPI da Covid.

Apesar de não ser alvo da comissão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que “faz parte de qualquer democrata encaminhar essas denúncias às autoridades de investigação”.

PUBLICIDADE

O posicionamento de Aziz foi seguido pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) que acrescentou, que os atos convocados para o 7 de setembro devem estar na mira da CPI.

Assista à CPI ao vivo:

PUBLICIDADE