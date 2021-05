CPI da Covid irá interrogar Teich sobre pressão de Bolsonaro por protocolo para cloroquina

Ex-ministro Nelson Teich depõe nesta quarta-feira na CPI da Covid, no Senado, onde será interrogado se Jair Bolsonaro pressionou o Ministério da Saúde a recomendar o uso de remédios sem comprovação científica no tratamento contra a Covid-19 edit

247 - A CPI da Covid vai ouvir nesta quarta-feira (5) o ex-ministro da Saúde Nelson Teich, que será questionado se Jair Bolsonaro pressionou o Ministério da Saúde para a recomendação de cloroquina e hidroxicloroquina como prevenção para a Covid-19. A informação foi publicada pela colunista Bela Megal em O Globo. Os medicamentos não têm comprovação científica no tratamento contra a doença.

Teich deixou o cargo em maio do ano passado e disse que não iria "manchar" a sua história por causa da cloroquina.

Em depoimento nessa terça-feira (4), o ex-titular da pasta Luiz Henrique Mandetta confirmou que recebeu, numa reunião no Planalto, um decreto elaborado pela Presidência de República que mudava a bula da cloroquina inserindo recomendação do uso do medicamento contra Covid-19.

Jair Bolsonaro recomendou inúmeras vezes o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Ficou sujeito a processos por receitar medicamentos mesmo sem ser médico e sem saber, em detalhes, os efeitos dos remédios para a população.

Devido aos vários crimes de responsabilidade cometidos na pandemia, Bolsonaro é alvo de mais de cem pedidos de impeachment protocolados junto ao Congresso Nacional.

