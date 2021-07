CPI da Covid irá investigar controle de Flávio Bolsonaro sobre hospitais federais no Rio

A CPI da Covid pretende apurar se diretores de hospitais federais do Rio nomeados com o aval de Flávio Bolsonaro cometeram irregularidades das quais são acusados pelo ex-governador Wilson Witzel, em mais um esquema do clã presidencial edit

247 - A CPI da Covid investigará supostas irregularidades em hospitais federais do Rio. Um dos focos da investigação é buscar conexões do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) com a indicação de cargos para as unidades hospitalares e com organizações sociais que atuam na área. A ideia é apurar se diretores nomeados com o aval de Flávio cometeram irregularidades. Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito traçaram a linha de investigação sobre a Saúde do Rio após ouvir o ex-governador Wilson Witzel.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, um ex-diretor do Ministério da Saúde e aliado do senador enviou em 2019 ofícios sugerindo trocas nas gestões dos hospitais e indicou um nome para comandar o Hospital Federal de Bonsucesso. Depois o governo Jair Bolsonaro designou esse nome para uma cadeira na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A CPI recebeu informações que indicaram uma suposta relação do senador com o empresário Edson Torres, que admitiu ter participado de esquemas de corrupção na Saúde do Rio.

