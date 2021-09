CPI da Covid ouve diretor-executivo da Prevent Senior nesta 5ª

Empresa entrou na mira da CPI após denúncias de uma possível pressão para que profissionais prescrevessem medicamentos do “tratamento precoce” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A CPI da Covid realiza nesta quinta-feira (16) a oitiva do diretor-executivo da Prevent Senior, o médico Pedro Benedito Batista Júnior. A empresa é apontada por pressionar médicos conveniados a prescreverem medicamentos do “tratamento precoce” ,sem comprovação científica, a pacientes com Covid. O procedimento também era oferecido a clientes de planos de saúde.

A CPI investiga se a prescrição do tratamento teria como objetivo beneficiar empresas ligadas ao governo federal. Informou o site O Antagonista.

Do diretor-executivo da Prevent Senior a CPI busca saber de quem partiu a iniciativa de prescrever o kit-Covid para os pacientes da Prevent Senior e se teve interferência da da médica Nise Yamaguchi na prescrição do tratamento sem eficácia comprovada.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE





PUBLICIDADE