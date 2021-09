CPI da Covid ouve nesta quarta advogado apontado como lobista da Precisa Medicamentos

Parlamentares devem questionar o advogado Marconny Albernaz Ribeiro sobre a suposta atuação na negociação que resultou no contrato bilionário do Ministério da Saúde com a Precisa para a venda da vacina indiana Covaxin edit

247 - Senadores da CPI da Covid ouvirão nesta quarta-feira (15) o depoimento do advogado Marconny Albernaz Ribeiro, suposto lobista da Precisa Medicamentos.

Parlamentares devem questionar o depoente sobre a suposta atuação na negociação que resultou no contrato bilionário do Ministério da Saúde com a Precisa para a venda da vacina indiana Covaxin contra a Covid-19. O governo federal cancelou o negócio por suspeita de irregularidades.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI e autor do pedido de convocação, "a CGU [Controladoria-Geral da União] aponta evidências de tentativa de interferência no processo de chamamento público para contratação direta de 12 milhões de testes de Covid-19".

Os senadores também querem ouvir de Albernaz respostas sobre a participação dele na venda de testes contra a Covid-19 ao poder público.

