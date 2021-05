CPI da Covid ouve nesta quinta-feira depoimentos de ministro da Saúde e presidente da Anvisa

247 - Depois de ouvir nos últimos dias os ex-ministros Henrique Mandetta e Nelson Teich, a CPI da Covid terá nesta quinta-feira sua 3ª sessão de depoimentos. Serão o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres.

A comissão está apurando as ações e omissões do governo Bolsonaro. Os depoimentos feitos até agora apresentaram fortes indícios de responsabilidade direta do presidente da República pelas mortes de mais de 410 mil brasileiros.

Durante os depoimentos, Mandetta e Teich expuseram aos senadores as divergências que tiveram com o presidente Jair Bolsonaro sobre ações de combate à pandemia, informa o G1.

O ministro da Saúde e o presidente da Anvisa participarão da reunião da CPI nesta quinta-feira na condição de testemunhas. Por isso, terão de se comprometer a dizer a verdade, sob o risco de incorrerem no crime de falso testemunho.

O ministro da Saúde será questionado, entre outros temas, sobre elaboração de protocolos de isolamento social, compra de vacinas, emprego de medicamentos ineficazes e campanhas publicitárias.

