CPI da Covid pede informações sobre rolezinhos de Bolsonaro

247 - Entre os requerimentos solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, está o pedido de informações do Palácio do Planalto sobre passeios e deslocamentos de Jair Bolsonaro por regiões de Brasília e do Entorno do Distrito Federal desde março do ano passado. A informação é do Metrópole.

O objetivo é identificar se, de alguma forma, Bolsonaro promoveu aglomerações durante a pandemia. O requerimento é de autoria do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), da base aliada do próprio governo.

Girão solicita ao governo federal que entregue arquivo eletrônico, na forma de planilha, contendo os registros sobre as datas, local e autoridades que acompanharam o chefe do Executivo nacional nos passeios pela capital do país.





