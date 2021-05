CPI da Covid pedirá acesso a gravações das reuniões da Anvisa

247 - A CPI da Covid irá solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as gravações dos vídeos das reuniões da diretoria sobre a liberação de do uso de vacinas contra o coronavírus.

Segundo o UOL, o objetivo é analisar se a diretoria agiu com posicionamentos ideológicos ao decidir sobre assuntos relacionados a pandemia do novo coronavírus, "porque é importante para analisarmos as decisões e bastidores", disse.

Os integrantes da CPI da Covid querem já ter acessado os vídeos na quinta-feira (6), quando o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, prestará depoimento à CPI.

