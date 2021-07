CPI da Covid quer que Supremo compartilhe provas de fake news

247 - A CPI da Covid vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o compartilhamento de provas já coletadas no inquérito das fake news. A comissão quer cruzar as informações com a atuação de sites bolsonaristas que espalharam dados falsos sobre a Covid-19. O requerimento deve ser apresentado pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), na volta do recesso parlamentar, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O inquérito na Suprema Corte está a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a abertura de novas investigações sobre fake news.

Relatório da Polícia Federal cita Jair Bolsonaro e seus filhos, Flávio e Carlos, como envolvidos na difusão de notícias falsas.

